https://news.day.az/azerinews/1780209.html Mahir Emrelinin anası avtomobil cəriməsinə etiraz etdi - FOTO Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin anası Elnurə Emreli sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Day.Az xəbər verir ki, o, avtomobilinin qarajda olduğu halda cərimə edildiyini bildirib. Elnurə Emreli paylaşdığı mesajda, dayanma və durma qaydalarının pozulmasına görə 20 manatlıq cərimə protokolu ilə qarşılaşdığını qeyd edib.
