https://news.day.az/azerinews/1780585.html Tanınmış müğənni ölümcül virusa yoluxdu Məşhur türkiyəli müğənni Deniz Seki koronavirusa yoluxub. Day.Az sfera.az-a istinadən xəbər verir ki, yay tətilini Bodrumda keçirən sənətçi xəstələnib. Məlumata görə, Seki artıq bir həftədir evində istirahətdədir və həkimlərin təyin etdiyi dərmanlarla müalicə olunur.
