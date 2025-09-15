“Ailə dəyərlərinə hörmət edirik” - Qalmaqallı serialla bağlı açıqlama
Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Radio və Televiziya Şurası "Kızılcık şerbeti"ndə ailənin gəlini (Doğa) ilə kürəkən (Firaz) arasında yaranan eşq macərası səbəbi ilə serial barəsində araşdırma başladıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, ekran işinin prodüser şirkəti olan "Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş." məsələyə münasibət bildirib.
"Təəssüf ki, Türkiyə Radio və Televiziya Şurası ictimaiyyətin reaksiyaları və şikayətləri əsasında yayımladığımız "Kızılcık Şerbeti" serialı barəsində araşdırma başladıb. Əvvəla, açıq və birmənalı şəkildə bildirmək istərdik ki, son üç mövsümdə olduğu kimi, ekran işində bu dəfə də ailə və türk cəmiyyətinin qədim dəyərlərinə qarşı heç bir nifrət, alçaltmaq kimi hallar olmayıb.
Teleseriallarda çox vaxt qeyri-adi əhvalatlar əks olunur. Buna görə də təsvir olunan hekayələr həddindən artıq şişirdilə bilər. Ancaq "Gold Production" olaraq ailə dəyərlərinə və türk cəmiyyətinin qədim adət-ənənələrinə dərin hörmətimizi vurğulamaq istərdik. Ailə və Türkiyə cəmiyyətinin dəyərlərinə ciddi və həssaslıqla yanaşacağımızı, mənfi tənqidləri aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyimizi bildiririk".
Qeyd edək ki, serialın növbəti - 105-ci bölümünün fraqmanı rəsmi səhifələrində yayımlansa da, araşdırmadan sonra silinib.
Xatırladaq ki, "Kızılcık şerbeti"ndə Doğa obrazını aktrisa Sıla Türkoğlu, Firazı isə Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре