Nuri Şahin Türkiyə klubunun baş məşqçisi oldu
Türkiyənin "Başakşehir" klubu yeni baş məşqçisini ictimaiyyətə təqdim edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisini Nuri Şahin çalışdıracaq. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
37 yaşlı mütəxəssislə 2028-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Nuri Şahinin son iş yeri "Borussiya" (Dortmund) olub.
