Marta Kos Ağdamda mina partlayışı prosesini izləyib

Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə yeni komissarı Marta Kos Ağdamda mina partlayışı prosesini izləyib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Aİ-nin genişlənmə üzrə yeni komissarı Marta Kos Ağdama təşkil edilmiş səfər çərçivəsində rayonunun Sarıcalı kəndində mina təmizləmə işləri ilə tanış olub partlayış prosesini izləyib.

Xəbər yenilənəcək