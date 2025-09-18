https://news.day.az/azerinews/1781368.html Marta Kos Ağdamda mina partlayışı prosesini izləyib - FOTO - VİDEO Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə yeni komissarı Marta Kos Ağdamda mina partlayışı prosesini izləyib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Aİ-nin genişlənmə üzrə yeni komissarı Marta Kos Ağdama təşkil edilmiş səfər çərçivəsində rayonunun Sarıcalı kəndində mina təmizləmə işləri ilə tanış olub partlayış prosesini izləyib.
