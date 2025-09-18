Sahibə Qafarova Malayziyada AİPA-nın 46-cı Baş Assambleyasında çıxış edib - FOTO
Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova sentyabrın 18-də Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının Parlamentlərarası Assambleyasının (AİPA) 46-cı Baş Assambleyasının açılış mərasimində iştirak edib.
Bu barədə Day.Az-a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Malayziyanın Baş naziri Dato Seri Ənvər Bin İbrahimin, təşkilata üzv ölkələrin və müşahidəçi statuslu ölkələrin parlament rəhbərlərinin və təmsilçilərinin iştirak etdikləri mərasimdə çıxış edənlər AİPA-nın beynəlxalq parlament diplomatiyasında yeri və rolu, bu təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyəti, dünyanı narahat edən problemlərin həllində parlamentarilərin rolu barədə fikirlərini səsləndiriblər.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Baş Assambleyanın plenar iclasında çıxış edərək deyib ki, parlament diplomatiyasının əhəmiyyətinin artması ilə AİPA artıq parlamentləri bir araya gətirən, daha sıx əməkdaşlıq üçün yeni ideyalar və imkanlar yaradan əhəmiyyətli və uğurlu platformaya çevrilib. Onun sözlərinə görə, bu təşkilat təkcə üzv parlamentlər deyil, həm də dünyanın müxtəlif regionlarının parlamentləri arasında dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına mühüm töhfə verir.
2022-ci ildən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin AİPA-nın işində müşahidəçi statusunda iştirak etdiyini xatırladan spiker Sahibə Qafarova bunun Azərbaycanın Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə çoxşaxəli əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək niyyətini əks etdirdiyini, parlamentlərarası əməkdaşlığın isə bu əlaqələrin mühüm istiqaməti kimi qiymətləndirildiyini söyləyib. O, bildirib ki, Azərbaycan Milli Məclisi təşkilata üzv parlamentlərlə əlaqələrini fəal şəkildə inkişaf etdirir, həmçinin AİPA ilə çoxtərəfli əlaqələri gücləndirir.
Spiker Sahibə Qafarova tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və hazırda Milli Məclisin sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi 2023-cü ilin mart ayında AİPA ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıb. Bu, institusional əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək və ümumi məqsədlərimizin reallaşmasına töhfə vermək niyyətimizin nümayişidir.
Baş Assambleyanın əsas mövzusu olan inklüziv inkişaf və dayanıqlılıq mövzusunun parlament müzakirələrinin gündəmindəki vacib bir məsələ olduğunu söyləyən Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, parlamentlər qanunvericilik, büdcə və nəzarət funksiyaları ilə bu prosesin əsas maraqlı tərəflərindən biridirlər. O, diqqətə çatdırıb ki, inklüziv inkişaf və dayanıqlılıq Azərbaycanın da qəbul etdiyi strateji baxışdır. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyinin həyata keçirilməsi bu baxışın mühüm elementi kimi qiymətləndirilir və milli inkişaf planları və strategiyaları Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uğurla uyğunlaşdırılıb.
Çıxışında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionlarında həyata keçirdiyi nəhəng quruculuq və yenidənqurma işləri haqqında da danışan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib ki, bu ərazilərin dirçəldilməsi Azərbaycan hökumətinin inklüziv inkişafa və dayanıqlılığa yanaşmasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Spiker xatırladıb ki, bu ərazilər 30 il ərzində işğal altında qalıb və 2020-ci ildə işğaldan azad edilib. Tamamilə dağıdılmış həmin ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma işləri artıq hökumətimizin bu regionlarda əlli mindən çox insanı məskunlaşdırmasına və onların ölkənin ümumi sosial-iqtisadi həyatına yenidən inteqrasiya etməsinə imkan verib.
