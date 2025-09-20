https://news.day.az/azerinews/1781790.html Ruanda Prezidenti Pol Kaqame Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - FOTO Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqame sentyabrın 20-də Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.
