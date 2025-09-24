https://news.day.az/azerinews/1782941.html Bakıda orta aylıq əməkhaqqı artdı 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında Bakı şəhərində muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,6 faiz artaraq 1376,3 manat təşkil edib. Bu barədə Day.Az Bakı şəhər Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.
Bakıda orta aylıq əməkhaqqı artdı
2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında Bakı şəhərində muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,6 faiz artaraq 1376,3 manat təşkil edib.
Bu barədə Day.Az Bakı şəhər Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, cari ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,5 % artaraq 1 098,1 manat təşkil edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре