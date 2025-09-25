https://news.day.az/azerinews/1783293.html Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış etdi - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edir. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
