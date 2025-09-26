Qeyri-sabit hava ilə əlaqədar olaraq Aqrar Sığorta Fonduna müraciətlər kəskin artıb
Azərbaycanda dövlət dəstəkli aqrar sığorta mexanizmindən yararlanan fermerlərin sayı çoxalmaqdadır.
Aqrar Sığorta Fondundan Trend-ə verilən məlumata görə, sentyabr ayının birinci yarısında ölkənin əksər ərazilərində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti, yağıntılar və onların nəticəsində yaranan sel-subasma, eləcə də fırtına-qasırğa halları kənd təsərrüfatına da təsir edib.
Bildirilib ki, müraciətlər Ağcabədi, Ağdam, Balakən, Yevlax, Tərtər, Masallı, Ucar, Zərdab, Ağstafa rayonları üzrə qeydə alınıb. Ən çox müraciət pambıq sahələrinə dəyən zərərlərlə bağlıdır. Belə müraciətlər Ağcabədi, Ağdam, Yevlax və Zərdab rayonları üzrə qeydə alınıb.
Bundan başqa, qarğıdalı, şaftalı, naringi, nar, çəltik, alma və sair məhsullar üzrə də müraciətlər daxil olub. Ümumilikdə son 10 gün ərzində fonda 40-dan artıq müraciət daxil olub.
"Bütün müraciətlər Aqrar Sığorta Fondunda baxılır, müstəqil aqrar sığorta ekspertlərinə yönəldilir və ekspertlər hadisə yerinə baxışa göndərilir. Hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində onlarla aqrar sığorta eksperti müraciətlər üzrə hadisələri araşdırırlar.
Hadisələrin tənzimlənməsi başa çatdıqdan sonra araşdırmanın nəticələrindən asılı olaraq fermerlərə aqrar sığorta ödənişlərik həyata keçiriləcəkdir.
Aqrar Sığorta Fondu müşahid edilən qeyri-sabit hava şəraitin nəzərə alaraq sığortalı fermerləri öz təsərrüfatlarındakı vəziyyəti izləməyə və hadisə baş verdikdə fonda müraciət etməyə dəvət edir.
Aqrar sığortanın əhatə etdiyi məhsullarının sığorta şərtləri və tarifləri ilə Aqrar Sığorta Fondunun rəsmi internet səhifəsində ətraflı tanış olmaq mümkündür. Əlavə məlumatları ASF-nin sosial şəbəkə hesablarını izləməklə və 1651 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla əldə etmək olar", - deyə Fonddan bildirilib.
