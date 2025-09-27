Tacir Xatirədən üzr istədi
Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Xatirə İslamla Tacir Şahmalıoğlu arasında mübahisə yaşanıb.
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, T.Şahmalıoğlu Xatirənin qonaq olduğu "Günə uğurla" verilişinə telefonla zəng edib. O bildirib ki, aralarında anlaşılmazlıq yaşanıb:
"Hər şey gözəldi. Xatirə ürəyimdir. Aramızda inciklik ola bilməz. Zəng söhbətində oğlum inciyib. Mən də Xatirənin köməkçisinə zəng etdim ki, mənimlə əlaqə saxlasın. Bir-birimizə çata bilmədik. Tonla çörək kəsmişim. küsülülük ola bilməz".
T.Şahmalıoğlu Xatirənin atasının rəhmətə getməsini deməsinə görə ondan üzr istəyib:
"Xatirədən üzr istəyirəm. Yusif Mustafayev dedi atası rəhmətə gedib. Ona görə mən də "Allah rəhmət eləsin" dedim. Diriyə də rəhmət var".
