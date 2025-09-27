Təyyarədə sərnişini oturacağa bağladılar - VİDEO
ABŞ-də *American Airlines* aviaşirkətinə məxsus, Las-Veqasa uçan sərnişin təyyarəsində qalmaqallı hadisə yaşanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, iki uşaq anası olan sərnişin Keti Cey Dilon qaydalara əməl etməyib və həm ekipaj üzvlərinə, həm də sərnişinlərə hədə-qorxu gəlib.
O, dəfələrlə yerinə oturmaqdan imtina edib, söyüş söyüb və qəribə bəyanatlar səsləndirib. Hətta uşaqlıqda atasını "Tres Pasitos" adlı təhlükəli maddə ilə zəhərləməyə cəhd etdiyini etiraf edib.
Uçuş zamanı Dilon stüardessaya zərbə endirib və qadını yerə yıxıb. Bundan sonra ekipaj üzvləri və sərnişinlər onu zərərsizləşdirmək məcburiyyətində qalıblar. Qadının əlləri, ayaqları və bədəni qandal və skoçla kresloya bərkidilərək uçuşun sonuna qədər həmin vəziyyətdə saxlanılıb.
Las-Veqasda Harri Rid hava limanına enişdən dərhal sonra Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları təyyarəyə daxil olub. Polis qadının başını örtərək onun tüpürməsinin qarşısını alıb və sonra onu təyyarədən çıxarıb.
Dilon saxlanılaraq Henderson həbsxanasına aparılıb. Ona ekipaj üzvünə hücum və ictimai asayişin pozulması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb. Əgər məhkəmədə təqsirli bilinərsə, qadını ABŞ federal qanunlarına əsasən 20 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Hadisə ilə bağlı *American Airlines* hələ rəsmi açıqlama verməyib.
