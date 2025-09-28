https://news.day.az/azerinews/1783856.html III MDB Oyunlarında Azərbaycan növbəti medalını qazanıb III MDB Oyunlarında Azərbaycan növbəti medala sahib olub. Day.Az xəbər verir ki, üzgüçülük üzrə qadınların yarışında 100 metr məsafəyə "butterfly" üsulla üzmədə Mehri Əbdülrəhmanlı 3-cü yeri tutub. Yarışda Rusiya təmsilçisi Yevgenia Sadovnikova qızıl, Qazaxıstan idmançısı Taissiya Korotkova isə gümüş medala layiq görülüb.
Qeyd edək ki, bu, III MDB Oyunlarında üzgüçülük üzrə Azərbaycanın ilk, ümumilikdə isə 4-cü medalıdır. Hazırda Azərbaycan 2 gümüş və 2 bürünc medala malikdir.
