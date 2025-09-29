Qatıqdan 10 dəfə daha faydalı qida: Bağırsaqları rahatladır
Həzm sistemini qaydaya salmaq bu qədər asan olmamışdı. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi təbii fermentləşdirilmiş (mayalanmış) qidalar orqanizmdəki probiotikləri artıraraq bağırsaqları təmizləyir, şişkinlik və həzm problemlərini aradan qaldırır. Qatıq yeyə bilməyənlər üçün isə bu qidalar əla alternativ sayılır.
Kimçi - Koreyalıların əvəzolunmaz yeməyi
Kimçi Koreya mətbəxinə aid fermentləşdirilmiş kələm və tərəvəz qarışığıdır.
Probiotik baxımından zəngindir - xüsusən Lactobacillus plantarum bakteriyasını çoxaldır.
Bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırır, həzmi asanlaşdırır, immun sistemini gücləndirir.
Laktoz (süd şəkəri) ehtiva etmədiyi üçün qatıq yeyə bilməyənlər rahatlıqla istifadə edə bilər.
Tərkibindəki sarımsaq, zəncəfil və acı bibər bağırsaqları iltihabdan qoruyur.
Araşdırmalar göstərib ki, kimçinin müntəzəm istifadəsi həssas bağırsaq sindromunun (IBS) əlamətlərini azalda bilər.
Kombuça - probiotikli çay içkisi
Kombuça şəkər və xüsusi maya-bakteriya mədəni (SCOBY) ilə fermentləşdirilmiş çay içkisidir.
Lactobacillus və Bifidobacterium kimi faydalı bakteriyaları artırır.
Laktoz yoxdur, içmək asandır, xüsusilə antibiotikdən sonra bağırsaq balansını bərpa etməyə kömək edir.
Qaraciyəri təmizləyən maddələr (qlukuron turşusu, polifenollar) ehtiva edir.
Mütəxəssislər kombuçanı gündəlik istifadə etməklə həm həzmin, həm də enerjinin yaxşılaşdığını deyirlər.
Kələm turşusu - ənənəvi, amma çox faydalı
Fermentləşdirilmiş kələmdən hazırlanan bu turşu, probiotiklər baxımından çox zəngindir.
Bağırsaq keçiciliyini azaldır, iltihabı aşağı salır.
Laktoz yoxdur, liflə zəngindir - bu da həzmi tənzimləyir və qəbizliyin qarşısını alır.
Tərkibində C vitamini, K vitamini və dəmir kimi faydalı maddələr var.
Araşdırmalara görə, müntəzəm turşu yemək bağırsaqlardakı faydalı bakteriyaları çoxaldır və immun sistemini aktivləşdirir.
