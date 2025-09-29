https://news.day.az/azerinews/1784126.html Bu ərazi Bakının narkotik yuvasına çevrilib Yasamal rayonu Mirzə Fətəli Axundov 86 ünvanında baxımsız bina artıq təhlükəli əraziyə çevrilib. Bura hər axşam narkomanların yuvasıdır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, narkamanların səs-küyündən və davranışlarından qorxu içində yaşayırlar: "Qapının kodunu hardansa öyrəniblər.
Bu ərazi Bakının narkotik yuvasına çevrilib
Yasamal rayonu Mirzə Fətəli Axundov 86 ünvanında baxımsız bina artıq təhlükəli əraziyə çevrilib. Bura hər axşam narkomanların yuvasıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, narkamanların səs-küyündən və davranışlarından qorxu içində yaşayırlar:
"Qapının kodunu hardansa öyrəniblər. İstər qız, istərsə də oğlan olsun gəlib burda qalırlar. Bizə narahatçılıq verirlər. Ərazidə də iynə və digər izlər görmək olar".
Məsələ ilə bağlı DİN-dən bildirildi ki, paytaxt üzrə daimi yoxlama tədbirləri davam etdirilir. Həmin şəxslər müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalara başlanılacaq.
