Gülay Cabirin ona yazdığı mesajı paylaşdı - FOTO Müğənni Gülay Zeynallı mərhum Əməkdar artist Cabir İmanovla bağlı paylaşım edib. Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, Gülay Cabirin ona illər öncə yazdığı mesajı paylaşıb. "Heyif. Dünən var olan insanın bu gün həyatda olmaması çox üzücüdü. Hər zaman dostlarının uğuruna sevinən, diqqətini əsirgəməyən insan.
Gülay Cabirin ona yazdığı mesajı paylaşdı - FOTO
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, Gülay Cabirin ona illər öncə yazdığı mesajı paylaşıb.
"Heyif. Dünən var olan insanın bu gün həyatda olmaması çox üzücüdü. Hər zaman dostlarının uğuruna sevinən, diqqətini əsirgəməyən insan. Allah rəhmət etsin", - deyə, Gülay qeyd edib.
