https://news.day.az/azerinews/1784665.html Azərbaycan prokurorluğunda müəyyən nöqsanlar var - Kamran Əliyev Azərbaycan prokurorluğunda müəyyən nöqsanlar var. Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə deyib. "Daim səhvlərimizi araşdırmalıyıq". Baş prokuror qeyd edib ki, prokurorluq işçiləri təqaüdə getsələr də, daim onlarla əlaqə saxlanılır.
