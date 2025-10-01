Azərbaycan prokurorluğunda müəyyən nöqsanlar var

Azərbaycan prokurorluğunda müəyyən nöqsanlar var.

Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə deyib.

"Daim səhvlərimizi araşdırmalıyıq".

Baş prokuror qeyd edib ki, prokurorluq işçiləri təqaüdə getsələr də, daim onlarla əlaqə saxlanılır.