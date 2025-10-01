https://news.day.az/azerinews/1784798.html Selena Qomezin əri onun soyadını götürdü - FOTO Amerikalı müğənni-aktrisa Selena Qomez ötən gün musiqi prodüseri Benni Blanko ilə ailə həyatı qurub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun əri Selenanın soyadını götürüb. Qeyd edək ki, cütlük 2024-cü ilin sonunda nişanlanıb.
Selena Qomezin əri onun soyadını götürdü - FOTO
Amerikalı müğənni-aktrisa Selena Qomez ötən gün musiqi prodüseri Benni Blanko ilə ailə həyatı qurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun əri Selenanın soyadını götürüb.
Qeyd edək ki, cütlük 2024-cü ilin sonunda nişanlanıb.
