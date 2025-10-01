Selena Qomezin əri onun soyadını götürdü

Amerikalı müğənni-aktrisa Selena Qomez ötən gün musiqi prodüseri Benni Blanko ilə ailə həyatı qurub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onun əri Selenanın soyadını götürüb.

Qeyd edək ki, cütlük 2024-cü ilin sonunda nişanlanıb.