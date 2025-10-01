"Kəpəz"in yeni baş məşqçisi məlum olub

"Kəpəz"ə yeni baş məşqçi təyin olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

 

Məlumata görə, "sarı-göylər" Azər Bağırova tapşırılıb.

44 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.