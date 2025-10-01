https://news.day.az/azerinews/1784810.html "Kəpəz"in yeni baş məşqçisi məlum olub "Kəpəz"ə yeni baş məşqçi təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, "sarı-göylər" Azər Bağırova tapşırılıb. 44 yaşlı mütəxəssislə mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
