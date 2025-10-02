https://news.day.az/azerinews/1784863.html Nura Surinin anası qazi imiş - FOTO Müğənni Nura Suri sosial şəbəkədə anası ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, o bildirib ki, anası qazi olduğu üçün "ASAN Xidmət" də daxil olmaqla bir çox yerdə növbəsiz keçid hüququndan istifadə edir: "Hər dəfə anamı növbəsiz buraxanda hamı təəccüblənir.
Nura Surinin anası qazi imiş - FOTO
Müğənni Nura Suri sosial şəbəkədə anası ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, o bildirib ki, anası qazi olduğu üçün "ASAN Xidmət" də daxil olmaqla bir çox yerdə növbəsiz keçid hüququndan istifadə edir:
"Hər dəfə anamı növbəsiz buraxanda hamı təəccüblənir. Onu qazi olduğuna görə yox, qadın qazi olduğuna görə təəccüblə qarşılayırlar".
Müğənni həmçinin anası Firəngiz Səttarovanın əlillik vəsiqəsini də izləyiciləri ilə paylaşıb.
Qeyd edək ki, Firəngiz Səttarova Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 2-ci qrup əlil, həmçinin uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре