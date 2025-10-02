https://news.day.az/azerinews/1784985.html Edi Rama Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqlarını şərh edib Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən sülh prosesindəki irəliləyiş məhz dövlət başçılarının güclü liderlikləri hesabına mümkün olub. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Danimarkaya ezam olunmuş xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Albaniyanın Baş naziri Edi Rama bildirib. "Biz bu irəliləyişi bir müddət gözlədik.
Edi Rama Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqlarını şərh edib
Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən sülh prosesindəki irəliləyiş məhz dövlət başçılarının güclü liderlikləri hesabına mümkün olub.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Danimarkaya ezam olunmuş xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Albaniyanın Baş naziri Edi Rama bildirib.
"Biz bu irəliləyişi bir müddət gözlədik. O, hər iki dövlətin qətiyyətli rəhbərliyinin olması hesabına, eləcədə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin son təkanı sayəsində baş verdi. Biz buna görə onun haqqını verməliyik - bu həqiqətən mühüm bir nailiyyətdir", - deyə baş nazir bildirib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре