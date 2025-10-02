Əli Mirəliyev əsəbiləşib efirdən GETDİ - VİDEO
Müğənni Əli Mirəliyev canlı yayımda əsəblərinə hakim ola bilməyib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, veriliş zamanı onunla həmkarı Elşad Qarayev arasında uzun müddətdir davam edən mübahisə yenidən qızışıb. Aparıcın tərəflər arasında barışıq yaratma istəyi gərginliyi daha da artırıb.
Əsəbiləşən Əli Mirəliyev "cin atına minib" və studiyanı tərk etmək gedib. Aparıcının müdaxiləsi nəticəsində vəziyyət sakitləşsə də, müğənninin kəskin reaksiyası sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub.
Hadisənin yayımlandığı görüntülərin altında izləyicilər müxtəlif şərhlər yazaraq, həm Mirəliyevin davranışını, həm də tərəflər arasındakı qalmaqalın illərlə davam etməsini tənqid ediblər.
