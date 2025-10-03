https://news.day.az/azerinews/1785211.html Daha bir Çin maşınında ciddi problem - Heç 100 km sürülməyib - VİDEO Ucuz olduğu üçün Azərbaycanda sürətlə populyarlaşan Çin avtomobilləri ilə bağlı problemlər üzə çıxmağa başlayır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çin avtomobillərinin zavod qüsurları ilə bağlı daha bir problem yaranıb. Belə ki, Changan Uni Z modelində cəmi 100-km-də problem yaranmağa başlayıb.
Ucuz olduğu üçün Azərbaycanda sürətlə populyarlaşan Çin avtomobilləri ilə bağlı problemlər üzə çıxmağa başlayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çin avtomobillərinin zavod qüsurları ilə bağlı daha bir problem yaranıb. Belə ki, Changan Uni Z modelində cəmi 100-km-də problem yaranmağa başlayıb.
Usta bildirib ki, bunun bir növbəli səbəbi detalın keyfiyyətsiz olmasıdır.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Changanın Uni Z modelləri ilə bağlı problemlər gündəmdə idi.
