Daha bir Çin maşınında ciddi problem

Ucuz olduğu üçün Azərbaycanda sürətlə populyarlaşan Çin avtomobilləri ilə bağlı problemlər üzə çıxmağa başlayır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çin avtomobillərinin zavod qüsurları ilə bağlı daha bir problem yaranıb. Belə ki, Changan Uni Z modelində cəmi 100-km-də problem yaranmağa başlayıb.

Usta bildirib ki, bunun bir növbəli səbəbi detalın keyfiyyətsiz olmasıdır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Changanın Uni Z modelləri ilə bağlı problemlər gündəmdə idi.