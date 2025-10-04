https://news.day.az/azerinews/1785588.html İstanbulda bina çökdü - Xilasedicilər səfərbər edildi İstanbulun Fatih rayonunda iki mərtəbəli sahibsiz bina çöküb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Karagümrük məhəlləsi, Kaleboyu küçəsində saat 10:30 radələrində baş verib. Hadisə yerinə polis, xilasetmə və yanğınsöndürmə qrupları, həmçinin K9 itləri göndərilib.
İstanbulda bina çökdü - Xilasedicilər səfərbər edildi
İstanbulun Fatih rayonunda iki mərtəbəli sahibsiz bina çöküb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Karagümrük məhəlləsi, Kaleboyu küçəsində saat 10:30 radələrində baş verib.
Hadisə yerinə polis, xilasetmə və yanğınsöndürmə qrupları, həmçinin K9 itləri göndərilib. Ekipajlar dağıntılar altında insan olub-olmamasını yoxlamaq üçün axtarışlara başlayıblar.
Yanğınsöndürənlərin işləri havadan görüntülənib.
