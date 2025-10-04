https://news.day.az/azerinews/1785597.html Azərbaycan III MDB Oyunlarında növbəti qızıl medalı qazanıb Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında boks yarışlarının final mərhələsi davam edir. Day.Az xəbər verir ki, qadın boksçumuz Gülər Hüseynova 48 kiloqram çəki dərəcəsində final döyüşündə rusiyalı Daria Qavrina ilə qarşılaşıb. Rəqibinə qalib gələn Azərbaycan təmsilçisi qızıl medala sahib çıxıb.
Azərbaycan III MDB Oyunlarında növbəti qızıl medalı qazanıb
Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında boks yarışlarının final mərhələsi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, qadın boksçumuz Gülər Hüseynova 48 kiloqram çəki dərəcəsində final döyüşündə rusiyalı Daria Qavrina ilə qarşılaşıb.
Rəqibinə qalib gələn Azərbaycan təmsilçisi qızıl medala sahib çıxıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре