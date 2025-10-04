https://news.day.az/azerinews/1785602.html “Araz-Naxçıvan”ın üzvü Moldova millisinə çağırılıb "Araz-Naxçıvan"ın qapıçısı Kristian Avram futbol üzrə Moldova milli komandasına çağırılıb. Day.Az xəbər verir ki, qolkiper Moldova millisinin Rumıniya ilə yoldaşlıq görüşü (9 oktyabr) və DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Estoniya ilə (14 oktyabr) oyunlarında iştirak edə bilər.
Qeyd edək ki, Moldova yığması son görüşdə DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Norveçə 11:1 uduzub.
