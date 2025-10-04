https://news.day.az/azerinews/1785625.html Kamçatkada vulkan 9 kilometr hündürlüyə kül püskürüb Kamçatkadakı (Rusiya - red.) Kronotski vulkanı hündürlüyü 9200 metrə çatan kül püskürüb. Day.Az bu barədə rus KİV-lərinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, kül vulkandan cənub-şərqdəki Kronotski körfəzinə doğru yayılıb. Bu ərazidə yaşayış məntəqələri yoxdur.
Kamçatkada vulkan 9 kilometr hündürlüyə kül püskürüb
Kamçatkadakı (Rusiya - red.) Kronotski vulkanı hündürlüyü 9200 metrə çatan kül püskürüb.
Day.Az bu barədə rus KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kül vulkandan cənub-şərqdəki Kronotski körfəzinə doğru yayılıb.
Bu ərazidə yaşayış məntəqələri yoxdur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре