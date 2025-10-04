Kamçatkada vulkan 9 kilometr hündürlüyə kül püskürüb

Kamçatkadakı (Rusiya - red.) Kronotski vulkanı hündürlüyü 9200 metrə çatan kül püskürüb.

Day.Az bu barədə rus KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, kül vulkandan cənub-şərqdəki Kronotski körfəzinə doğru yayılıb.

Bu ərazidə yaşayış məntəqələri yoxdur.