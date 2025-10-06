Azərbaycanlı müğənni "Ağ şəhər"də yarım milyonluq

Müğənni Bahar Lətifqızı yeni mənzil sahibi olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bu barədə özü məlumat verib.

O, bildirib ki, Ağ Şəhərdə yerləşən mənzili təxminən yarım milyon manata alıb.

Bahar Lətifqızı evinin dəyərini gizlətmədiyini qeyd edib:

"Evin qiyməti təxminən yarım milyona yaxındır. Ağ Şəhər tərəfdə yerləşdiyi üçün bahadır. Mən bunu gizlətmirəm. 180 min manat borcum var idi, onu da tədricən ödəyirəm".