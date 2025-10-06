https://news.day.az/azerinews/1785916.html Azərbaycanlı müğənni "Ağ şəhər"də yarım milyonluq EV ALDI - VİDEO Müğənni Bahar Lətifqızı yeni mənzil sahibi olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı bu barədə özü məlumat verib. O, bildirib ki, Ağ Şəhərdə yerləşən mənzili təxminən yarım milyon manata alıb. Bahar Lətifqızı evinin dəyərini gizlətmədiyini qeyd edib: "Evin qiyməti təxminən yarım milyona yaxındır.
