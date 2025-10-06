Son 5 ildə Azərbaycanda neçə nəfərə infarkt diaqnozu qoyulub? – STATİSTİKA
2024-cü ildə Azərbaycanın tibb müəssisələrində həyatında ilk dəfə miokardın kəskin infarktı diaqnozu qeydə alınan xəstələrin sayı 2 911 nəfər olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan 1 882-si kişi, 1 029-u isə qadın olub.
Bu diaqnoz həmin şəxslərdən 73-də 18-29 yaşlarda, 2 838-də isə 30 və yuxarı yaşlarda özünü göstərib.
2020-2023-cü illərin miokardın kəskin infarktı diaqnozu üzrə statistik göstəricilər isə aşağıdakı kimi olub:
|2020
|2021
|2022
|2023
|say/nəfər
|2229
|2252
|2205
|2646
|kişilər
|1437
|1457
|1426
|1711
|qadınlar
|792
|795
|779
|935
|18-29 yaşda
|63
|56
|55
|66
|30 və yuxarı yaşda
|2166
|2196
|2150
|2580
Həmçinin, 2024-cü ildə Azərbaycanın tibb müəssisələrində həyatında ilk dəfə miokardın təkrar infarktı diaqnozu qeydə alınan xəstələrin sayı 793 nəfər olub
Vurğulanıb ki, onlardan 480-i kişi, 313-ü isə qadın olub.
Bu diaqnoz həmin şəxslərdən 9-da 18-29 yaşlarda, 784-də isə 30 və yuxarı yaşlarda özünü göstərib.
2020-2023-cü illərin miokardın kəskin təkrar diaqnozu üzrə statistik göstəricilər isə aşağıdakı kimi olub:
|2020
|2021
|2022
|2023
|say/nəfər
|1143
|868
|601
|721
|kişilər
|709
|537
|364
|437
|qadınlar
|434
|331
|237
|284
|18-29 yaşda
|15
|8
|7
|8
|30 və yuxarı yaşda
|1128
|860
|594
|713
