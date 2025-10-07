https://news.day.az/azerinews/1786251.html Prezident İlham Əliyev TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxışında bu təşkilatı qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı deyib: "Daxili siyasi və iqtisadi sabitlik, əhəmiyyətli geostrateji mövqe, müsbət demoqrafiya və gənc əhali, nəqliyyat-logistika sahəsində böyük imkanlar, təbii resurslar, habelə hərbi və hərbi-texniki sahədə artan potensial TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirir".
