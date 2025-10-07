Qırğızıstan Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü zamanı Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov deyib.

"Qırğızıstan Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanmasını alqışlayır. Bu addım siyasi iradənin nümayişi və regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfədir. Prezident İlham Əliyevin sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni də xüsusi qeyd etmək istərdim", - o deyib.