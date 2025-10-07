https://news.day.az/azerinews/1786275.html Qırğızıstan Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir - Sadır Japarov Qırğızıstan Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü zamanı Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov deyib.
Qırğızıstan Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir - Sadır Japarov
Qırğızıstan Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü zamanı Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov deyib.
"Qırğızıstan Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında bəyannamənin imzalanmasını alqışlayır. Bu addım siyasi iradənin nümayişi və regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə mühüm töhfədir. Prezident İlham Əliyevin sülh prosesinin irəliləyişinə verdiyi töhfəni də xüsusi qeyd etmək istərdim", - o deyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре