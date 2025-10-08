Getməyən kiloların səbəbi açıqlandı - “Problem yediklərinizdə deyil!”
Bir çox insan üçün arıqlamaq həm yorucu, həm də çətin prosesdir. Sağlam qidalanma və müntəzəm idmana baxmayaraq, bəzən çəki atmaq mümkün olmur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məşhur arıqlama mütəxəssisi Professor Franklin Cozef, bu vəziyyətin arxasında çox vaxt fərq edilməyən hormonal problemlərin dayandığını bildirib.
Professor Cozef deyib: "Hər həftə pəhrizə və idmana tam riayət edən, amma arıqlaya bilməyən pasiyentlər görürük. Bu, sadəcə yeyilənlərlə bağlı məsələ deyil."
Mütəxəssis bildirib ki, arıqlama prosesinin qarşısını alan əsas maneələrdən biri insulin müqavimətidir. Hüceyrələr insulina qarşı daha az həssas olduqda, bədən xüsusilə qarın nahiyəsində artıq yağ yığmağa başlayır və insan düzgün pəhrizdə olsa belə şəkərə qarşı güclü istək yaranır.
Hormonlar iştahanı, yağ yığılmasını, enerjini və yuxu rejimini idarə edir. İnsulin disbalansı ilə yanaşı, kortizol hormonunun yüksəlməsi də problem yaradır. Uzunmüddətli stres zamanı yüksək kortizol səviyyəsi maddələr mübadiləsini pozaraq "inadkar qarın piylərinin" yaranmasına səbəb ola bilər.
Professor Cozef xəbərdarlıq edib ki, çox intensiv məşqlər (xüsusilə HIIT) kortizol səviyyəsini yüksəldərək hormonal tarazlığı poza bilər: "Əgər artıq stress altındasınızsa və yaxşı yatmırsınızsa, bu cür məşqlər sizi arıqlatmaq əvəzinə daha da yorğun edə bilər."
Hormonal pozğunluqların əlamətləri
Qarın bölgəsində getməyən yağlar
Günortadan sonra enerji azalması
Yetərincə protein qəbuluna baxmayaraq şəkər istəyi
Yuxu keyfiyyətinin pozulması
Dincəlsəniz də keçməyən yorğunluq
"Əgər plan tətbiq edib nəticə ala bilmirsinizsə, sadəcə daha çox çalışmaq çıxış yolu deyil. Problemin kökü bədəndə daha dərin ola bilər."
Professor Cozef əlavə edib ki, insulin funksiyasındakı pozğunluqlar, qalxanabənzər vəz problemləri və ya kortizol disbalansı kimi hallar tibbi testlərlə yoxlanmalıdır.
"Bəzən məsələ iradə gücü ilə yox, bioloji səbəblərlə bağlıdır. Bunu anlamağın yeganə yolu düzgün tibbi testlərdir."
Sonda mütəxəssis, arıqlamaqda çətinlik çəkən insanlara həkimə müraciət edərək lazımi müayinələrdən keçməyi tövsiyə edib.
