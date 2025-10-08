Bakıda təmir olunan yol yenidən çökdü
Həzi Aslanov metrosunun qarşısında yolda çökmə baş verib. Yolun üzərində yaranan çatlar nəqliyyatın hərəkətində maneələr yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sakinlərin sözlərinə görə, məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, qısa zamanda görülən işlərdən sonra yolda yenidən çökmə baş verib.
Sürücülər bildirirlər ki, bu yola görə ani tormuzlama edirik, maşına ziyan olur.
Sözügedən məsələ ilə bağlı AYNA-dan bildirildi ki, həmin ərazidə aidiyyatı qurum tərəfindən kommunikasiya xətlərinin çəkilişi icra edilir və hələ işlər tam yekunlaşmayıb:
"Müəyyən ərazi boyu qazılmış hissənin bərpası istiqamətində hamarlayıcı lay asfalt beton örtüyü döşənilib. İşlər tam yekunlaşandan sonra aşınma lay asfalt örtüyü ilə qazılmış hissə təmir olunacaq və mövcud asfalt örtüyü bərabərləşdiriləcək".
