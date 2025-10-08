https://news.day.az/azerinews/1786567.html Canlı efirdə Şəfiqə Nağıyeva Toliklə "qırğına çıxdı" Mikrafonları bağlandı - VİDEO Lalə Azərtaşın verilişində gərgin anlar yaşanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, canlı efir zamanı Tarix Əliyevlə ilə vəkil Şəfiqə Nağıyeva söz savaşı yaşanıb. Tərəflərin sözlərinin çəp gəlməsinə səbəb isə proqrama üz tutan cütlüyün taleyi olub. Canlı efirdə onların mikrafonları bağlanıb. Həmin anları təqdim edirik:
