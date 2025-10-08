https://news.day.az/azerinews/1786587.html Gecə saatlarında yük maşını avtobusla toqquşdu - VİDEO Bakıda yük avtomobili ilə avtobus toqquşub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Ağırtonnajlı yük maşınının "Mercedes" markalı avtobusa arxadan çırpılması nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi zərər dəyib. Qəza səbəbindən yolda sıxlıq yaranıb.
