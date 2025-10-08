Gecə saatlarında yük maşını avtobusla toqquşdu

Bakıda yük avtomobili ilə avtobus toqquşub.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Ağırtonnajlı yük maşınının "Mercedes" markalı avtobusa arxadan çırpılması nəticəsində hər iki nəqliyyat vasitəsinə ciddi zərər dəyib.

Qəza səbəbindən yolda sıxlıq yaranıb. Xəsarət alan olmayıb.

Görüntüləri təqdim edirik: