https://news.day.az/azerinews/1786656.html Musa qısqanclıqdan "dəliyə döndü" - Təranəni qucaqlayan kişiyə elə reaksiya verdi ki... - VİDEO Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral paytaxt məkanlarının birində səhnə alıblar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük duetlərini ifa edən zaman bəy izləyicilərdən biri foto çəkdirmək üçün yaxınlaşıb. Onun Təranənin qucaqlayıb səmimi foto çəkdirmək arzusunu Musa gözündə qoyub.
Musa qısqanclıqdan "dəliyə döndü" - Təranəni qucaqlayan kişiyə elə reaksiya verdi ki... - VİDEO
Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral paytaxt məkanlarının birində səhnə alıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük duetlərini ifa edən zaman bəy izləyicilərdən biri foto çəkdirmək üçün yaxınlaşıb.
Onun Təranənin qucaqlayıb səmimi foto çəkdirmək arzusunu Musa gözündə qoyub. Belə ki sənətçi əli ilə kişini xanımının yanından uzaqlaşdıraraq özü şəkilə həkk olub.
Sözügedən anlar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələr yaradıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре