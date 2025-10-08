Vəfa Şərifovadan etiraf

Müğənni Vəfa Şərifova atası ilə bağlı açıqlama verib. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, qonaq olduğu "Rəngarəng" verilişində atası ilə heç üzbəüz gəlmədiyini etiraf edib:

"Bir dəfə yanından keçmişəm. Bilməmişəm, tanımamışam. Sonradan bilmişəm ki, atamdı".