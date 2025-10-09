60 min dollara boyu uzatmaq olar
Boy uzatma əməliyyatı xaricdə geniş yayılsa da bizim ölkədə də artıq maraq var.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu əməliyyat daha çox xarici görünüşə önəm verən gənclər arasında yayılıb.
Yetkin yaşda boy artımı təbii yollarla məhdud olsa da, müəyyən hallarda minimal dəyişikliklər mümkündür. Boy uzanması əsasən sümük böyümə lövhələri bağlanmadan əvvəl baş verdiyi üçün, 18-25 yaşdan sonra təbii uzanma çətinləşir. Lakin boy uzatma yolları kimi düzgün duruş məşqləri, onurğa dartıcı hərəkətlər və sağlam həyat tərzi sayəsində bədənin vizual boy uzunluğunu artırmaq mümkündür. Cərrahi üsullar və xüsusi tibbi müdaxilələrlə isə daha ciddi nəticələr əldə oluna bilər.
Ev şəraitində tətbiq olunan üsullar boy artımı üçün sadə, əlçatan və təsirli alternativlər təqdim edir. Boy uzatma yolları arasında düzgün idman proqramı, qidalanma və həyat tərzi dəyişiklikləri ilə təbii inkişafı dəstəkləmək mümkündür. Ən önəmlisi isə budur ki, bu metodlar həm bədən sağlamlığını qoruyur, həm də özünüzə olan inamı artırır. Davamlılıq, düzgün texnika və səbr sayəsində evdə də boy inkişafı istiqamətində uğurlu nəticələr əldə etmək mümkündür.
Məsələ ilə bağlı mütəxəssilər qeyd edir ki, boyun uzanması genetik faktorlardan asılıdır. İnsanlarda müəyyən yaşdan sonra boyun uzanması dayandıqdan sonra estetik olaraq boy uzatmaq risklidir. Boy uzadılması cərrahi prosedurdur. Bu əməliyyatlar təxmini 50-60 min dollardır. Azərbaycanda da təxmini dünyadakı qiymətlərlə eynidir, Türkiyədə bir qədər bahadır.
Əməliyyatların baha olması implantların yüksək qiymətə olması ilə əlaqələndirir.
Sağ və sol tərəfi fərqli olan şəxsləri əməliyyat edərək eyniləşdirmək olar. Əməliyyatın risklərinə gəlincə isə nəticə birbaşa əməliyyatın keyfiyyətindən asılıdır. Əgər prosedur və sonrakı müalicə prosesi düzgün aparılmazsa, yerimə çətinliyi yarana bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре