Gəncədə yaşayış binası yanır

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhəri, İ.Cəfərov küçəsində yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.

Bu barədə Day.Az-a FHN Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirlib ki, dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Gəncə Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb edilib.

Əlavə məlumat veriləcək.