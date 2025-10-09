https://news.day.az/azerinews/1786919.html Gəncədə yaşayış binası yanır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhəri, İ.Cəfərov küçəsində yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub. Bu barədə Day.Az-a FHN Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Gəncə Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb edilib.
Əlavə məlumat veriləcək.
