https://news.day.az/azerinews/1786974.html Keyn Almaniyada ən yaxşı seçildi Almaniya Bundesliqasında sentyabr ayının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, "Bavariya"nın hücumçusu Harri Keyn ötən ayın sən yaxşısı seçilib. Bu barədə turnirin rəsmi saytı məlumat yayıb.
İngiltərə millisinin üzvü qalib olmaq üçün Alexandro Qrimaldo ("Bayer"), Kaişu Sano ("Maynz"), Can Uzun ("Ayntraxt"), Noa Atubolu ("Frayburq") və David Raumu ("Leypziq") qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, Harri Keyn sentyabr ayında "Bavariya"nın heyətində Almaniya çempionatında meydana çıxdığı 3 oyunda 7 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
