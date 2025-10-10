https://news.day.az/azerinews/1787061.html Meteohəssas insanlara XƏBƏRDARLIQ Oktyabrın 10-da Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi gündüz saatlarında qısamüddətə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Meteohəssas insanlara XƏBƏRDARLIQ
Oktyabrın 10-da Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi gündüz saatlarında qısamüddətə arabir güclənəcəyi gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilir ki, gündüz saatlarında arabir güclənəcəyi gözlənilən küləkli hava şəraiti bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре