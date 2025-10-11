https://news.day.az/azerinews/1787148.html Temudan aldığı məhsul qızı bu hala saldı - FOTO Temudan aldığı kosmetik məhsul qıza baha başa gəlib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə yaşayan seelmakc adı ilə tanınan influenser Temu dələduzluğunun qurbanı olub. Onlayn alış-veriş platformasından süni kirpik sifariş edən qızın gözünə infeksiya düşüb. Bu barədə bloqer özü məlumat verib.
Temudan aldığı məhsul qızı bu hala saldı - FOTO
Temudan aldığı kosmetik məhsul qıza baha başa gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə yaşayan seelmakc adı ilə tanınan influenser Temu dələduzluğunun qurbanı olub.
Onlayn alış-veriş platformasından süni kirpik sifariş edən qızın gözünə infeksiya düşüb.
Bu barədə bloqer özü məlumat verib.
Qeyd edək ki, bu Temunun məhsullarının keyfiyyətsizliyi ilə bağlı ilk şikayət deyil.
