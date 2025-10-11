Temudan aldığı məhsul qızı bu hala saldı

Temudan aldığı kosmetik məhsul qıza baha başa gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə yaşayan seelmakc adı ilə tanınan influenser Temu dələduzluğunun qurbanı olub.

Onlayn alış-veriş platformasından süni kirpik sifariş edən qızın gözünə infeksiya düşüb.

Bu barədə bloqer özü məlumat verib.

Qeyd edək ki, bu Temunun məhsullarının keyfiyyətsizliyi ilə bağlı ilk şikayət deyil.