Vəkillərlə bağlı yeni intizam tənbehi tədbirləri müəyyənləşdirilir
Vəkillərin İntizam Komissiyasının səlahiyyət müddəti beş il olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, barəsində intizam icraatı aparılan vəkillər intizam icraatı zamanı qanunla və Vəkillərin İntizam Komissiyasının Əsasnaməsi ilə təsbit olunan hüquq və vəzifələrə malik olacaqlar.
Həmçinin, vəkil tərəfindən bu Qanunun və digər normativ hüquqi aktların və Vəkillərin etik davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin tələblərinin pozulması, habelə vəkilin il ərzində minimal icbari tədris saatlarının toplanmaması halları aşkar olunduqda, o, intizam məsuliyyətinə cəlb ediləcək.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, vəkil peşə borcunu həyata keçirərkən bu qanunun və digər qanunvericilik aktlarının tələblərinin, vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamənin, o cümlədən vəkil etikası normalarının pozulması halları aşkar olunduqda, o, intizam məsuliyyətinə cəlb edilir.
Bununla yanaşı, vəkil haqqında intizam tənbehi intizam pozuntusunun aşkar edildiyi gündən 1 il, törədildiyi gündən isə 2 il müddətində tətbiq edilə bilər.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, vəkil haqqında intizam tənbehi intizam pozuntusunun aşkar edildiyi gündən 6 ay, törədildiyi gündən isə 1 il müddətində tətbiq edilə bilər.
Bundan əlavə, vəkillərin İntizam Komissiyası intizam icraatının başlandığı gündən üç ay müddətində vəkilin iştirakı ilə araşdırma aparacaq və müvafiq rəyini Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinə təqdim edəcək. Əlavə araşdırmanın aparılmasına zərurət yaranarsa, həmin müddət 3 ayadək uzadıla biləcək.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, İntizam Komissiyası intizam icraatının başlandığı gündən 1 ay müddətində, bir qayda olaraq, vəkilin iştirakı ilə araşdırma aparır və müvafiq rəyini Rəyasət Heyətinə təqdim edir.
