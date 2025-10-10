Vəzifəli şəxs azadlığa buraxıldı
Kürdəmirin keçmiş icra başçısı Ceyhun Cəfərovla birgə məhkum edilmiş mühasib də vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, yerli məhkəmə Rəcəb Hüseynovun həbsinin qalan 5 ayını şərti hesab edib.
R.Hüseynov bir müddət əvvəl cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilib.
Amma prokuror bu qərarla razılaşmayıb, məhkumun yenidən həbs edilməsi üçün protest verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi prokurorun protestini əsaslı hesab etməyib.
Xatırladaq ki, eks-icra başçısı Ceyhun Cəfərov da vaxtından əvvəl cəzadan azad edilmişdi. Artıq onun şərti məhkumluq müddəti də başa çatıb.
Təhsil Şöbəsinin baş mühasibi işləmiş Rəcəb Hüseynov C.Cəfərovdan 1 il sonra-2021-ci ilin oktyabrında korrupsiya ittihamı həbs edilib. Yekun qərarla ona 4 il 4 ay həbs cəzası kəsilmişdi.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре