“Real Madrid” Erlinq Halandın transferi ilə maraqlanır

"Real Madrid" "Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Halandın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaraq, onun İspaniya nəhənginə keçidi imkanlarını müzakirə edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Caught Offside" nəşri məlumat yayıb.
Madridlilər hücumçu Vinisius Junioru adı açıqlanmayan Səudiyyə Ərəbistanı klubuna 250 milyon avroya satmağı nəzərdən keçirirlər. "Real Madrid" bu transferdən əldə ediləcək gəliri Halandın alınmasına yönəldə bilər.
