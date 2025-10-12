https://news.day.az/azerinews/1787540.html Bakıda liftdə qalan şəxs xilas edilib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərində liftdə qalma ilə bağlı müraciət daxil olub. FHN-dən Day.Az-a verilən məlumata görə, müraciət əsasında nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən 1 xilasetmə əməliyyatı keçirilib.
