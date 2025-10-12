https://news.day.az/azerinews/1787544.html Şimali Kuril adaları yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib Şimali Kuril adaları yaxınlığında 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Saxalin bölməsi məlumat yayıb. Zəlzələnin episentri Severo-Kurilsk şəhərindən 75 km cənub-şərqdə, episentri isə 30 km dərinlikdə yerləşib. İtki və tələfat barədə məlumat verilməyib.
