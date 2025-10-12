https://news.day.az/azerinews/1787545.html Prezident İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın Kralı Əlahəzrət VI Felipeni təbrik edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, təbrikdə deyilir: "İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Prezident İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın Kralı Əlahəzrət VI Felipeni təbrik edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, təbrikdə deyilir:
"İspaniya Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost İspaniya xalqına daim əmin-amanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram".
