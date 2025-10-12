Moskva Bakı ilə problemli məsələlərin həllini gözləyir

Rusiya ilə Azərbaycan arasında təmaslar tam kəsilməmişdi.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

"Demək lazımdır ki, bu, ikitərəfli münasibətlərimiz tarixində ən yaxşı məqam olmasa da, ticarət-iqtisadi əməkdaşlığımızın həcmi artmaqda davam edirdi. Moskva Bakı ilə problemli məsələlərin həllini gözləyir", - deyə Peskov qeyd edib.