https://news.day.az/azerinews/1787608.html 94 min borcuna görə məhkəməyə verildi Türkiyəli məşhur aktrisa Defne Samyeli İstanbulda Şişli səmtində kirayə qaldığı iqamətgahın rəhbərliyi tərəfindən məhkəməyə verilib. Axşam.az xəbər verir ki, İstanbul Sülh Məhkəməsində açılan iddiaya görə, Samyeli 94 min 937 lirə və 96 kuruş mənzilin ümumi sahəsi xərclərini və müstəqil vahidlərin istifadəsini ödəməyib.
Türkiyəli məşhur aktrisa Defne Samyeli İstanbulda Şişli səmtində kirayə qaldığı iqamətgahın rəhbərliyi tərəfindən məhkəməyə verilib.
Axşam.az xəbər verir ki, İstanbul Sülh Məhkəməsində açılan iddiaya görə, Samyeli 94 min 937 lirə və 96 kuruş mənzilin ümumi sahəsi xərclərini və müstəqil vahidlərin istifadəsini ödəməyib.
Kompleks rəhbərliyi İstanbul 4-cü İcra Müdirliyinə ərizə ilə müraciət edərək məşhur haqqında icra icraatına başlayıb. Samyelinin etirazından sonra təqib dayandırılıb.
İddiaya cavab verən Samyelinin vəkili Şenay Şık müvəkkilinin bina rəhbərliyinə heç bir borcu olmadığını iddia edib.
